İstanbul Büyükçekmece'de Güzelce Mahallesi'ndeki Özel Büyük Marmara Bakım Evi'nde konaklayan Abdulkadir Taşar'a, şiddet uygulandığı iddiasıyla 20 Kasım'da Esenyurt Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ALO 183 üzerinden ihbarda bulunuldu.

Huzurevinde yaşlı adama dayak skandalı: Odaya girip dehşeti yaşattı

ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

17 Aralık'ta, gazeteci Erdem Atay, bakımevinde çekilmiş 54 saniyelik içeriğinde bakımevi sahibinin eşi E.K'nin, burada konaklayan Taşar'a fiziksel şiddet uyguladığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu görüntülerin üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırıldığı, 2024 yılında ise hayatını kaybettiği, bakımevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu, şüpheli E.K'nin daha önce bakımevinde çalışan personelleri tehdit ettiği belirlendi.

EŞİNE 'YARDIM ETTİĞİNİ' SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli E.K. ifadesinde, kendisinin kurumla bir bağının olmadığını, kurumun eşinin üzerine olduğunu ve kendisine yardım ettiğini söyledi.

ÖLEN YAŞLI ADAMI SUÇLADI

Taşar'ın parkinson, alzheimer, duygu durum bozukluğu, cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarının bulunduğunu iddia eden E.K, kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguladığını, gece çıplak şekilde başka odaları gezdiğini, kriz geçirerek kafasını duvarlara vurduğunu öne sürdü.

VİDEOLARI KENDİSİ ÇEKTİRMİŞ

E.K, olay günü de kriz geçiren Taşar'ı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüğünü, eldiveni Taşar'ın kendi dışkısı ve idrarıyla oynadığı için taktığını, şiddet uygulamadığını, sakinleştirmek istediğini savunarak, Taşar'ın 2024 yılında rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını ve doğal yollardan vefat ettiğini, söz konusu videoları kendisinin çektirdiğini öne sürdü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.