Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu! "Benim trol ordularım, baronlarım yok"

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında 6 Şubat depremleri sonrası barajların çatladığı yönünde yapılan paylaşım nedeniyle dava açılmıştı. Davada ilk kez geçen yıl hakim karşısına çıkan Uğur'un, 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından hedef alınan Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu.

"Baraj patladı mı Oğuzhan?!" başlıklı bir paylaşım yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

Depremin 3. yıl dönümünde Hatay sel felaketini yaşıyor!

Sahte görsellerle 'bakın oğuzhan ne demiş' dediler, kanıtladım yalan söylediklerini, millet linç etti bunları, yerin dibine soktular hatta, ama ufacık bir utanma emaresi bile göstermediler. Deprem bölgesine binlerce çadır, onlarca çadır kent, iş makineleri, sağlık ekipmanları, protezler, konteynırlar, yardım gemileri, tırları vs. ulaştırırken biz, bir de bu ahlaksızların iftiralarıyla boğuştuk. Bir kere bile hak teslim etmediler.