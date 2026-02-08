MHP'li Feti Yıldız: Süreç tartışmaya kapalı bir devlet meselesidir

Yayınlanma:
MHP'de Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Feti Yıldız, İmralı sürecinin tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülemez bir devlet meselesi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcılarından Feti Yıldız, MHP'nin 57'nci kuruluş yıldönümünde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Partisinin Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından milliyetçilik fikri üzerine kurulduğunu ifade eden Yıldız, Atatürk’ün vefatından sonra Türkiye’de milliyetçilik geri plana atıldığını söyledi.

İki kısımdan oluşan mesajında partisinin tarihsel gelişimini aktaran Yıldız, mesajının son kısmında 'İmralı Süreci' hakkında konuştu.

Öcalan'a Umut Hakkı için en erken tarih 2035 mi? Feti Yıldız'ın açıklaması kafaları karıştırdıÖcalan'a Umut Hakkı için en erken tarih 2035 mi?

"SÜREÇ ERTELENEMEZ VE TARTIŞMAYA KAPALI DEVLET MESELESİDİR"

Feti Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP'de görevli olduklarından dolayı her adımlarının ölçülü olması gerektiğini, Cumhuriyet'in istikametinin; bireysel özgürlüklere, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, güçlü kamu kurumlarına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Yıldız mesajının son kısmında 'Terörsüz Türkiye' olarak isimlendirilen sürece yürüdüklerini ve bu meselenin; tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülemez bir devlet meselesi olduğunu savundu:

"Biz, milletimizin onurunu koruyarak ve devletimizin haysiyetini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir."

Yıldız'ın mesajının tamamı şu şekilde:

