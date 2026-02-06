Öcalan'a Umut Hakkı için en erken tarih 2035 mi? Feti Yıldız'ın açıklaması kafaları karıştırdı

Umut Hakkı tartışması, İmralı sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’teki konuşmasıyla Türk siyasetinin gündemine oturdu. Süreç devam ederken yasal düzenlemeler aşamasında da Bahçeli’nin “Öcalan umuda, Selahattin Demirtaş yuvasına” açıklaması tartışmaları alevlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bir kararı olan Umut Hakkı için MHP, özel bir düzenleme yerine sadece AİHM kararlarına uyulmasını işaret etti.

FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Umut Hakkı'nın süreçteki yasal düzenlemelerde yer alıp almayacağına dair polemikte, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dikkat çekti. 36 yıl sonunda bu cezayı alanların ‘koşullu salıverilme’ hakkını kazandıklarını belirten Yıldız, “Ancak bu sürelerin infazı doğrudan bir tahliye sebebi değildir” dedi.

Fakat Yıldız, örgütlü ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda bu koşullu salıverilme durumunun olamayacağını ifade etti.

Eski AİHM Yargıcı Öcalan ve umut hakkı sorusuna yanıt verdi: Samimiyse Demirtaş ve Kavala'ya da uygulanır

Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 1999’da çarptırıldı. Terör örgütü liderliğinden de hüküm giyen Öcalan için Türk hukukuna göre bir koşullu salıverme uygulaması mümkün değil.

Umut Hakkı tartışmaları da bu noktada devreye giriyor. Türk hukukunda Öcalan’ın işlediği suç ve benzeri suçlarda koşullu salıverme olmasa da, AİHM’e göre bu uygulanabilir. Umut Hakkı olarak ifade edilen durumu Yıldız, paylaşımında şöyle aktardı:

"Ömür boyu sürecek hapis cezalarında hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşma ihtimali olması gerektiği görüşü “umut hakkı” olarak adlandırılmıştır . AİHM, müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan başvurucuların belirli bir tahliye umudu olmadan yaşam boyu hapis cezası çekmelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesi kapsamında ihlal oluşturduğuna hükmetmektedir."

ÖCALAN 2035'TE TAHLİYE OLABİLİR Mİ?

Hukukçulara göre, eğer yasal bir düzenleme veya benzeri bir durum süreç kapsamına entegre edilirse Öcalan en erken 2035’te tahliye olabilir.

Öcalan’ın infaz süresi 2035’te dolacak. Fakat işlediği suçlar nedeniyle koşullu salıverme hakkı tanınamayacak. Ancak Umut Hakkı uygulanırsa, Öcalan için koşullu salıverme değerlendirmesi yapılabilecek. Fakat bu değerlendirmenin Öcalan’ın lehine sonuçlanacağı anlamına da yok.

Geçtiğimiz günlerde TGRT yayınına katılan avukat Ersan Şen konuya ilişkin görüşünü de şöyle aktarmıştı: