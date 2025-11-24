Büyükbaş hayvana çarpan 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca meydane gelen feci kazada iki otomobil büyükbaş bir hayvana çaptı.

Hacı Ömer Ö.'ün kullandığı 19 LK 919 plakalı otomobil ile Osman Kenan Y.'nin yönetiminde bulunan 55 E 2598 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Çatalkaya köyü mevkisinde aniden yola çıkan büyükbaş bir hayvana çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Hacı Ömer Ö. ve diğer araçta bulunan Damla Alya Y. ve Ayşe Y. yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle telef olan büyükbaş hayvan ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.