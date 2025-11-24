Büyükbaş hayvana çarpan 3 kişi yaralandı

Büyükbaş hayvana çarpan 3 kişi yaralandı
Yayınlanma:
Çorum'da iki otomobilin büyükbaş hayvana çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca meydane gelen feci kazada iki otomobil büyükbaş bir hayvana çaptı.

Hacı Ömer Ö.'ün kullandığı 19 LK 919 plakalı otomobil ile Osman Kenan Y.'nin yönetiminde bulunan 55 E 2598 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Çatalkaya köyü mevkisinde aniden yola çıkan büyükbaş bir hayvana çarptı.

Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

otomobil-buyukbas-hayvana-carpti.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Hacı Ömer Ö. ve diğer araçta bulunan Damla Alya Y. ve Ayşe Y. yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle telef olan büyükbaş hayvan ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Türkiye
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Çatıdan düşen 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Kediyi öldürüp kaçana ödül gibi ceza!
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı
Sakarya’da ticari araçlar çarpıştı: 1 kişi kurtarılamadı