Büyük zaferi denizde kutladılar

Kocaeli Karamürsel'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla onlarca dalgıç denizde Türk bayrağı açtı.

DENİZDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği Başkanı Zeki Şirinoğlu ve dernek üyesi 24 dalgıçtan oluşan ekip İzmit Körfezi'ne daldı.

SUDA TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ AÇTILAR

Dalışın ardından su yüzeyine çıkan dalgıçlar Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

KARSAD Başkanı Şirinoğlu, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can vermiş tüm şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andıklarını belirtti.

Etkinliği, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve vatandaşlar izledi.