'Büyü bozan' dolandırıcılara operasyon

Yayınlanma:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu Instagram üzerinden "büyü bozma" vaadiyle dini duyguları istismar eden dolandırıcılara yönelik 5 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarını kullanarak dini inanç ve duyguları istismar eden dolandırıcılık şüphelilerine karşı harekete geçti. Başsavcılık Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 5 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma, şüphelilerin Instagram üzerinden verdikleri ilana istinaden kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandırması üzerine başlatıldı. Şüphelilerin, "dini inanç ve duyguları istismar etmek ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlendi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları ve MASAK raporları gibi delillere dayanarak, birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 farklı ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda toplam 7 şüpheliyi yakaladı. Suç unsuru içerdiği değerlendirilen çok sayıda dijital meteryale el konulurken, soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

