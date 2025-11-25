Tarihi ziyaret öncesi İznik'te güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı! Tek tek inceliyorlar

Yayınlanma:
Bursa İznik'te Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesinde, güvenlik önlemleri had safhaya çıkarıldı. Polis ekipleri, kentte denetim uygulamalarını artırdı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak.

Papa, Türkiye'yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Türkiye ziyaretinde Papa'ya, Patrik Bartholomeos da eşlik edecek.

yeni-papa.jpeg

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

İkili, 28 Kasım'da İznik'e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak. Papa'nın ziyareti öncesi, ilçede güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki huzur ve güven uygulamalarını yoğunlaştırdı.

KİMLİK, PLAKA VE SÜRÜCÜ BELGELERİ İNCELENİYOR

Kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak kimlik, plaka ve sürücü belgeleri incelendi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda yaya devriyeleri de artırılırken, parklar, meydanlar ve yurttaşlar yoğun olduğu bölgelerde genel kontroller yapılıyor.

Şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulaması yapılırken, sürücü ve yolculara da bilgilendirmelerde bulunuluyor. İlçe genelinde güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda eş zamanlı denetimlerin süreceği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

