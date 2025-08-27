Bursa’da yangın paniği! Atıklar alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi’nde faaliyet gösteren araç denetim istasyonu yanında bulunan atık plastik, karton ve BUSKİ'ye ait altyapı borularının olduğu alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İSTASYONA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ!

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmaları sonucunda, istasyona sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

