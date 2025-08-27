Antalya'da yangın! Alevler binaları sardı

Yayınlanma:
Antalya'da yangın! Serik ilçesinde bulunan soğuk hava deposu ve gıda fabrikasında başlayan yangında alevler binaları sardı. Ekipler hızla sevk edilirken söndürme çalışmaları başlatıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde başlayan soğuk hava deposu ve imalathane yangını kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına müdahale için olay yerine gelirken söndürme çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'DA YANGIN! ALEVLER BİNALARI SARDI

Serik'e bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposu ile bitişiğindeki başka bir firmaya ait pasta ve börek imalathanesinde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iki işletmeyi de sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

