Bursa’da tehlike büyüyor: Sağanak ve su kesintileri çare olmadı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Bursa'nın ana su kaynağı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyesindeki düşüş sürüyor.

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı her geçen gün azalıyor.

SAĞANAK VE SU KESİNTİLERİ ÇARE OLMADI

Geçen hafta Bursa'da etkili olan sağanağa ve 1 Ekim'den itibaren Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından uygulanan planlı su kesintilerine rağmen barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

bursa.jpg

Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacakBursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan barajların 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim itibarıyla yüzde 0,49 olarak ölçüldü.

Bursa için felaket çanları çalıyor!Bursa için felaket çanları çalıyor!

Geçen hafta etkili olan sağanakla Bursa şehir merkezine metrekareye 33 kilogramlık yağış düştüğü, 19 Ekim Pazar gününe kadar ise herhangi bir yağış beklenmediği bildirildi.

Kaynak:AA

