Bursa'da su kanalına çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Bursa'nın İznik ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki beton su kanalına çarptı. Kazada sürücü Zail Gülerman (72) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında yer alan beton su kanalına çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü hayatını yitirdi.

YAĞMUR YÜZÜNDEN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza, akşam saat 20.30 civarında Orhangazi-İznik Karayolu Boyalıca Mahallesi giriş noktasında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi istikametine seyreden Zail Gülerman (72) idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, yağmur yüzünden kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, yol kenarında bulunan su kanalına çarptı. Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin akabinde yaralı İznik Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın Zail Gülerman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

