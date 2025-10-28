İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü öldü yolcu yaralandı
İzmir’in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi civarında bir otomobil ile 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı.
Ş.C.S. yönetimindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ YOLCUNUN AYAĞI KIRILDI
Motosiklet sürücüsü Ege Koçak ve yolcu İ.Ö. çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yola savruldu.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI
Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.
Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.