İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü öldü yolcu yaralandı

İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü öldü yolcu yaralandı
Yayınlanma:
İzmir’in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi civarında bir otomobil ile 2 kişinin bulunduğu motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı.

Ş.C.S. yönetimindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ YOLCUNUN AYAĞI KIRILDI

Motosiklet sürücüsü Ege Koçak ve yolcu İ.Ö. çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşerek yola savruldu.

Çekmeköy’deki korkunç kazada 1 kişi ölmüştü: Motosiklet sürücüsü tutuklandıÇekmeköy’deki korkunç kazada 1 kişi ölmüştü: Motosiklet sürücüsü tutuklandı

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELER YETERLİ OLMADI

Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.

Batman'da acı olay! Motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan Diş Hekimliği öğrencisi öldüBatman'da acı olay! Motosikletiyle TIR'a arkadan çarpan Diş Hekimliği öğrencisi öldü

Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Türkiye
"Yenidoğan" savcısı tehdit edilmişti: Mahkemenin tahliye kararına itiraz
"Yenidoğan" savcısı tehdit edilmişti: Mahkemenin tahliye kararına itiraz
Sındırgı'da bir deprem daha
Sındırgı'da bir deprem daha