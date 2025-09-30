Bursa'da otobüs şoföründen dert molası: Yolcular varken kontağı kapattı sigara içmeye çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle şoför ile bazı yolcular arasında sözlü bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, otobüsü güzergah üzerindeki bir durağa park etti.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Aracı durdurduktan sonra otobüsten inen şoför, yolcuların beklediği esnada sigara yaktı. Bu sırada otobüsün içinde bulunan ve işe geç kaldığını belirten bir yolcu, şoföre duruma son vermesi için tepki gösterdi. Diğer yolcular da şoförün aracı hareket ettirmesini bekledi.

O ANLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Şoförün otobüsten inip sigara içtiği ve bir yolcunun duruma isyan ettiği anlar, otobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şoförün otobüsün dışında sigara içtiği ve içerideki yolcuların beklediği görülüyor. Olayla ilgili idari bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise henüz bilinmiyor.