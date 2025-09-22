Halk otobüsünde fenalaşan kadın ambulansa teslim edildi

Halk otobüsünde fenalaşan kadın ambulansa teslim edildi
Yayınlanma:
Kırıkkale’de seyir halindeki bir halk otobüsünde fenalaşan kadın, otobüs şoförü tarafından en yakın noktada ambulansa teslim edildi.

Kırıkkale Belediyesi’ne bağlı Kimeski hattında hizmet veren 71 ACK 346 plakalı halk otobüsünde yolculuk eden Perihan İme, Kimeski Mahallesi’ne doğru seyahat sırasında aniden rahatsızlandı.

El frenini çekmeyi unuttu otobüs durağına daldı!El frenini çekmeyi unuttu otobüs durağına daldı!

ŞOFÖR AMBULANSA ULAŞTIRDI

İme’ye ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. Otobüs şoförü Mehmet Ugantaş ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkililerle sürekli irtibat halinde kaldı.

Kadının sağlık durumu kötüleşince, şoför güzergâhı değiştirerek en uygun noktada ambulans ekipleriyle buluştu. Perihan İme, olay yerine sevk edilen ambulansa teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Patlayan lastik faciaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı
Patlayan lastik faciaya neden oldu: 2 ölü 8 yaralı
İzmir’de 6 kişi 5 polisi yaraladı
İzmir’de 6 kişi 5 polisi yaraladı
Kartalkaya otel yangını davasına yarın devam edilecek
Kartalkaya otel yangını davasına yarın devam edilecek