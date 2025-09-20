El frenini çekmeyi unuttu otobüs durağına daldı!

El frenini çekmeyi unuttu otobüs durağına daldı!
Yayınlanma:
Trabzon'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç otobüs durağına daldı. Kazada ölü ya da yaralı olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Yaralanın olmadığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Kaza, dün öğle saatlerinde Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün bagajdaki suları taşıdığı sırada el freninin çekilmesini unuttuğu hafif ticari araç, yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

hafif-ticari-aracin-otobus-duragina-carp-922664-274143.jpg

OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

Yokuş aşağı hızlanan araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kaza ile çevredekilerin panik yaşadığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sonrası hasar gören otobüs durağı ve araç bulunduğu yerden kaldırılırken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

