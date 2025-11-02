Bursa’da korkutan olay! Kendi evini ateşe verdi

Bursa’da korkutan olay! Kendi evini ateşe verdi
Yayınlanma:
Bursa’da alkolün etkisinde olduğu öne sürülen Murat K. (48), evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Murat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta, saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Murat K., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

Kız istemeye gittikleri mahallede 9 kişiyi hastanelik ettiler! 2 kişi tutuklandıKız istemeye gittikleri mahallede 9 kişiyi hastanelik ettiler! 2 kişi tutuklandı

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

bursada-evini-atese-verdi-hastaneye-ka-995027-295187.jpg

ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

MURAT K. HASTANEYE KALDIRILDI!

Tek başına yaşayan ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak:DHA

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Türkiye
Soylu o iddialara çok kızdı!
Soylu o iddialara çok kızdı!
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti