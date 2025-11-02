Bursa’da korkutan olay! Kendi evini ateşe verdi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta, saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen Murat K., bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ALEVLER BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

MURAT K. HASTANEYE KALDIRILDI!

Tek başına yaşayan ve geçimini karton toplayarak sağladığı öğrenilen Murat K., yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



