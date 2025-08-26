Bursa'da kaldırıma çarpan otomobil metrelerce sürüklendi

Bursa'da kaldırıma çarpan otomobil metrelerce sürüklendi
Yayınlanma:
Bursa'da akşam saatlerinde kaldırıma çarparak devrilen otomobil, metrelerce sürüklendi. Kazada, 19 yaşındaki sürücü Taner T. yaralandı.

Bursa İnegöl'de 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çarparak metrelerce sürüklendi.

KALDIRIMA ÇARPAN OTOMOBİL DEVRİLDİ

Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan 19 yaşındaki Taner T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

Saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde kaldırıma çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle devrilerek metrelerce sürüklendi.

kaldirima-carptiktan-sonra-devrilen-oto-881583-261879.jpg
Kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücü yaralandı

SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Taner T., ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

kaldirima-carptiktan-sonra-devrilen-oto-881586-261879.jpg

kaldirima-carptiktan-sonra-devrilen-oto-881585-261879.jpg

kaldirima-carptiktan-sonra-devrilen-oto-881582-261879.jpg

Kaynak:DHA

