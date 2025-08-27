Bursa'da iş cinayeti: Müteahhit firma yetkilisi 2 kişi tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir cami inşaatında çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden Suriye uyruklu Musa Almatayer’in (31) ölümüyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan müteahhit firma yetkilileri Hüsamettin K. (45) ve Behzat A. (50) tutuklandı.

Olay, 25 Ağustos saat 13.30 sıralarında Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi’nde bulunan Sultan Alparslan Camii inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası olarak çalışan Almatayer, 3’üncü katta kalıp çakarken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Almatayer, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhitler Hüsamettin K. ve Behzat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki şüpheliyi ihmal suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.