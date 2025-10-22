Bursa’da dehşet! Bebek bahçedeki ateşin üstüne düştü
Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 1 buçuk yaşındaki bebek, bahçede yakılan ateşin üzerine düştü. Bebek yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler bölgesinde, saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 25 yaşındaki Amel A. ve 27 yaşındaki Muhammed A. çiftinin çocukları 1 buçuk yaşındaki Mahmud A., bahçede oyun oynadığı sırada, çöpler için yakılan ateşin üzerine düştü.
VÜCUDUNDA 2’NCİ DERECE YANIKLAR MEYDANA GELDİ!
Ailesi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen bebeğin vücudunun ve yüzünün çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar oluştuğu tespit edildi.
Cenaze dönüşü facia! Polis ile yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: Çok sayıda yaralı
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen bebek yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:DHA