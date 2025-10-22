Cenaze dönüşü facia! Polis ile yakınlarını taşıyan midibüs duvara çarptı: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral yokuşunda meydana geldi.

HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURUNUN CENAZESİNE KATILMIŞLARDI

Derince’de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli polis memuru Benki Uysal’ın (66) cenazesine katıldıktan sonra dönüş için Bursa'nın Kestel ilçesine gitmek için yola çıkan polisler ve yakınlarını taşıyan 16 AFE 52 plakalı Kestel Belediyesi’ne ait midibüs, yokuş aşağı inerken iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

MİNİBÜS SAĞLIK OCAĞI BİNASINA ÇARPTI

Midibüs, Santral Sağlık Ocağı binasına çarptı. Kazada, 3’ü polis, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.