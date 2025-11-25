Bursa'da da kadınların yürüyüşüne polis engeli!
İstanbul'un ardından Bursa'da da kadınların yürüyüşüne polis engel oldu.
Akşam saatlerinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Fomara Meydanı'nda bir araya gelmek isteyen kadınların önüne polis barikatı kuruldu.
KADINLAR ÖLÜRKEN POLİS NEREDEYDİ
Bursa Muhalif Gazetesi'nin haberine göre; Kent Meydanına yapılmak istenen yürüyüşün engellenmesine tepki gösteren kadınların bekleyişi sürerken, 'Kadınlar ölürken polis neredeydi' sloganı atarak engellemeyi protesto ediyor.
Kadınların bekleyişi devam ediyor.
Kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan: İstiklal'de barikattan set çekildi
İSTANBUL'DA DA AYNI GÖRÜNTÜLER!
İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısılya Taksim Tünel'de bir araya gelen kadınlar polis engeliyle karşılaştı.
Polis eşliğinde yapılan basın açıklamasının ardından 8 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.