Bursa'da da kadınların yürüyüşüne polis engeli!

Yayınlanma:
25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Bursa'da bir araya gelen kadınların önüne polis barikatı çekildi.

İstanbul'un ardından Bursa'da da kadınların yürüyüşüne polis engel oldu.

Akşam saatlerinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Fomara Meydanı'nda bir araya gelmek isteyen kadınların önüne polis barikatı kuruldu.

KADINLAR ÖLÜRKEN POLİS NEREDEYDİ

Bursa Muhalif Gazetesi'nin haberine göre; Kent Meydanına yapılmak istenen yürüyüşün engellenmesine tepki gösteren kadınların bekleyişi sürerken, 'Kadınlar ölürken polis neredeydi' sloganı atarak engellemeyi protesto ediyor.

Kadınların bekleyişi devam ediyor.

ssstwitter-com-1764099950726-frame-at-0m5s.jpg

Kadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan: İstiklal'de barikattan set çekildiKadınlara Taksim engeli! Valiliğin ardından bir yasak da kaymakamlıktan: İstiklal'de barikattan set çekildi

İSTANBUL'DA DA AYNI GÖRÜNTÜLER!

İstanbul'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısılya Taksim Tünel'de bir araya gelen kadınlar polis engeliyle karşılaştı.

yeni-proje-9.jpg

Polis eşliğinde yapılan basın açıklamasının ardından 8 kişi ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

