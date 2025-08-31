Bursa'da 42 yıldır hizmet veren Çınarlı Göleti tehlikede! Balıklar can çekişiyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 1983 yılında sulama amacıyla yapılan Çınarlı Göleti, yıllardır uygulanan vahşi sulama yöntemleri ve bu yıl etkili olan kuraklık nedeniyle ciddi şekilde kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Gölet, Mirzaoba, Çınarlı ve Kaymakoba mahallelerinin arazilerine su sağlarken, son yıllardaki doluluk oranlarına kıyasla su seviyesi gözle görülür biçimde azaldı.

MUHTAR: KONTROLSÜZ SU ÇEKİMİ SORUN YARATIYOR

Kaymakoba Mahalle Muhtarı Murat Şen, "Dağlardan gelen kar sularıyla her yıl dolan gölet, bu yıl kuraklık nedeniyle yeterince dolmadı. Sulama yönetimi Çınarlı Kooperatifi'ne bağlı. Ancak kooperatifin merkezi Orhaniye Mahallesi'nde bulunuyor ve sulamanın açılıp açılmamasına buradaki yönetim karar veriyor. Göletten kontrolsüz bir şekilde su çekiliyor" dedi.

GÖLETTEKİ YAŞAM TEHLİKEDE

Şen, göletteki yaşamın tehlike altında olduğuna dikkat çekerek, "Son 10 gün içinde göletteki su hızla tükendi. Hortumların çoğu patlak ve su yerine balçık kaldı. Balıklar dar bir alana sıkıştı ve adeta can çekişiyor. Böyle bir durumda bölgede yangın çıksa kullanacak su kalmayacak. Gölette 40-50 kiloluk yayın balıkları bulunuyor. Bazı vatandaşlar fırsat bulup bu balıkları avlamaya çalışıyor. Eğer bu devam ederse göletteki yaşam tamamen sona erecek. Kalan su da tükenirse balıkların ve su alım faaliyetlerinin acilen yasaklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ALTYAPI SORUNLARI VE ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Göletteki kuruma, sadece su seviyesinin azalması değil, kontrolsüz su çekimi ve altyapı sorunları da eklenince, bölgedeki tarım ve ekosistem ciddi tehdit altında. Yetkililer, su kaynaklarının korunması ve göletteki yaşamın sürdürülmesi için acil önlem çağrısında bulunuyor.