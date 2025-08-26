Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Olay, Karayvatlar Mahallesi’ndeki açık otoparkta, alacak-verecek meselesi yüzünden yaşanan husumet sonucu meydana geldi.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

İddiaya göre, oto galerici A.A. (34), husumetli olduğu oto parçacı Mustafa K.’ye (43) tabancayla ateş etti. Bu sırada otoparkın yakınından geçen Zülal U. (22) de kurşunlardan etkilenerek yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, saldırının detaylarını araştırmaya devam ediyor.