Burdur 30 Ağustos'u Dedublüman konseriyle kutladı

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, ilk olarak Köprübaşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej halinde yürüyüş yapıldı. Vatandaşlar, bayraklarla ve meşalelerle yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda rock grubu Dedublüman sahne aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı konserde, Dedublüman’ın söylediği şarkılarla Zafer Bayramı coşkusu doyasıya kutlandı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, etkinlik dolayısıyla Dedublüman grubuna çiçek ve hediye takdiminde bulundu.

"BU TOPRAKLARA HİÇBİR DÜŞMAN GİREMEYECEK"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

"1071’de Malazgirt’te kapılarını Türklere açan Anadolu, 1922’de tam da bugün o sarışın kurdun Dumlupınar’dan 9 Eylül’de denize döktüğü Yunanlıların bu ülkeyi terk ettiği gün bu topraklar ilelebet yurdumuz oldu. Bir daha bu topraklara hiçbir düşman giremeyecek. Yeter ki biz hep birlikte olalım, varlığımıza sahip çıkalım."

"GENÇLERİMİZE EMANET OLARAK ULAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Başkan Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş ve Burdur Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan’ı sahneye davet ederek, şöyle konuştu: