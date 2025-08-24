Bulgaristan'dan geliyordu: Kilolarca uyuşturucu yakalandı

Bulgaristan'dan geliyordu: Kilolarca uyuşturucu yakalandı
Yayınlanma:
Edirne'de Bulgaristan plakalı otomobilde, 26 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmada Bulgaristan'dan gelecek bir otomobilde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

26 KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Kapıkule Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği yapılarak, otomobil yurda giriş yaptıktan sonra aramaya alındı. Ekiplerin aramasında, 42 paket halinde 26 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü I.S.P. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

