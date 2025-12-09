Bülent Ersoy'u görünce korkudan ne yapacağını bilemedi

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, davet üzerine bir lokumcuya girdi. İşletmenin sahibi kendisine altın tepside lokum ikram etti.

Bülent Ersoy'un ekibi ve beraberindeki basın mensuplerından oluşan kalabalıktan korkan bir çocuğun hali sosyal medyada gündem oldu.

BÜLENT ERSOY'U GÖRÜNCE KORKUDAN NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Gittiği yerlerde beraberindeki kalabalıkla hareket eden diva Bülent Ersoy, bu kez kendisini ilk kez gören çocuğun şaşırmasına neden oldu.

Lokum tezgahının arkasından kendisine doğru ilerleyen Ersoy'u gören çocuk, iki elini birleştirip çenesinin altına koyarak olanı biteni izledi. Küçük çocuğun korkulu gözlerle divayı takip ettiği görülürken bir de cam kırılması sesi duyuldu.

Sesin ardıdnan küçük çocuğun endişesinin daha da arttığı görülürken Ersoy, kendisini çocuğu farketmeden işletme sahiplerinin sözlerini dinlemeye devam etti.