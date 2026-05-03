Bülent Arınç'tan ayrı parti çıkışı: Net konuştu

Suriçi Grubu’nun 'Siyaset, ekonomi, medeniyet buluşmaları' başlığıyla düzenlediği toplantıların konuğu Bülent Arınç oldu. TBMM eski Başkanı Arınç, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde RTÜK ile ilgili alınan kararların muhalefetin de desteği ile oy birliği ile alındığını ancak kurumun şu anda ideolojik bir kurum haline dönüştüğünü kaydetti:

"Bu benim iftihar ettiğim bir şeydi, ne yazık ki şimdi ideolojik bir kurum haline geldi"

Arınç, görevde olduğu sırada bir yerel seçim öncesinde TRT'de saatler süren AKP belediyesinin propagandasının arından CHP'li bir vekilin kendisini arayarak şikayet ettiğini, TRT'ye talimatının ardından bu uygulamanın sona erdiğini anlattı.

AYRI PARTİ HAKKINDA NET KONUŞTU: PARTİME TAARRUZ EDEMEM

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç, zaman zaman AKP'ye yönelttiği eleştirilierin ardından 'ayrı parti' iddialarına da net şekilde yanıt verdi. Arınç, "Ben bu evim sahibiyim, partinin kurucusuyum" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben muhalif olmam ama eleştiririm. Erbakan Hoca’yı da eleştirdim. Hiç yanından ayırmadı." " Ayrı parti kurup partime taarruz edemem. Troller, troliçeler ne derlerse desinler. Ben eleştiririm"

TUTUKLAMA KARARLARINA DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Arınç, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda yüzlerce kişinin tutuklanmasına da tepki gösterdi. Gördüğü tedaviler ve ameliyatlara rağmen tutuksuz şekilde yargılanmayan Murat Çalık için net konuşan Arınç şöyle konuştu:

"Beylikdüzü Belediye Başkanı var. Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim"