Bülent Arınç - Demirtaş tartışmasına AKP'li isim dahil oldu: Bir darbe de kendi partisinden geldi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesinin ardından başlayan tartışmalar sürerken, Arınç’a bir darbe de kendi partisinden geldi. AKP'li Mehmet Metiner, "Demirtaş o sözleri söyleyecek biri hiç değil" dedi.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç’ın Erdoğan’la görüşüp ‘Size karşı kin duymuyorum’ demek istiyor” sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, böyle bir ima dahi bulunmadığını belirterek, düşüncelerinin çarpıtılmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Demirtaş ikinci açıklamasında, Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti tartışmaları sürerken, gündemin kişisel polemiklere kaydırılmasının doğru olmadığını ve kendi adı üzerinden yapılan yorumların süreci etkilediğini belirtti.

Arınç ise Demirtaş’ın sözlerini dolaylı biçimde yalanlamasının ardından yaptığı açıklamada, aktardığı ifadelerde hiçbir çarpıtma olmadığını savunarak, Demirtaş’ın kullandığı “çarpıtma” ve “uydurma” nitelendirmelerini kabul etmediğini belirtti.

Açıklamanın hangi çevrelerin baskısıyla yapıldığını kavrayacak kadar siyasi tecrübeye sahip olduğunu belirten Arınç, kırgınlığını da ifade etti.

AKP'Lİ METİNER: DEMİRTAŞ O LAFLARI SÖYLEYECEK BİRİ HİÇ DEĞİL

Tartışmaya katılan AKP’li Mehmet Metiner, görüşmenin güven çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

AKP'li Metiner ise görüşmenin güven esasına dayalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* İki kişi arasında geçen bir konuşma bu. Güven temelli yapılan bir görüşmede onayı alınmayan hiçbir sözün paylaşılmasını doğru bulmam.

* Demirtaş’ın kendisini ziyarete giden birine o lafları deyip demediği görünen o ki bir süre tartışılacak.

* Burada üzücü olan husus, güvenin sarsılması veya yok edilmesidir. Ben de Demirtaş’la iki buçuk saat Edirne Cezaevi'nde baş başa görüştüm.

* Demirtaş’tan o lafların imasını bile duymadım. O yüzden kişisel kanaatimi söyleyeyim, Demirtaş o lafları söyleyecek biri hiç değil."

