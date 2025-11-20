Son Dakika | Selahattin Demirtaş Bülent Arınç'ı yalanladı

AKP kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra bir Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Arınç, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini, "Sayın Erdoğan'la görüşme talebi var. Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi" sözleri ile sürdü.

Demirtaş'ın bu açıklamaları gündem olmasının ardından yanıt geldi.

Demirtaş, el yazısı ile X hesabından paylaştığı mektupta kendi açıklamaları dışında başka hiçbir açıklamanın doğru kabul edilmemesini istedi.

"YA BAŞIM DİK ÇIKAR YA ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR KALIRIM"

Demirtaş, hiçbir şekilde geri adım atmadığının altını çizdi. Demirtaş, "Ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım" dedi.

Demirtaş bundan sonra da arkadaşları, ailesi ve avukatları dışında cezaevinde kimse ile görüşmeme kararı aldığını duyurdu.

Demirtaş'ın X hesabından yayımlandığı mektup şöyle:

"9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bir tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar.

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle..."