Bu sözler Bahçeli'yi kızdırır: DEM Parti sürecin sonuçlanacağına inanların oranını açıkladı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Barış Süreçlerinde Basın ve Medya’nın Rolü” başlıklı panelde konuşan DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, toplumun barış sürecine olan yaklaşımı ve Meclis’te yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YÜZDE 40 SEVİYELERİNDE KALDI

MHP Lideri Bahçeli'nin başlattığı sürecin kamuoyu araştırmalarına göre toplumun yüzde 70 ila 75’inin başarıya ulaşmasını istediğini ancak sürecin sonuçlanacağına dair inancın yüzde 40 seviyelerinde kaldığını belirtti.

“İnsanlar barışın olmasını istiyor ancak bunun gerçekleşeceğine dair güven duymuyor” sözlerini kullanan Oluç, bu durumun temelinde güven eksikliğinin yattığını söyledi. Güvenin artırılması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Oluç, “Topluma sadece ‘bize güvenin’ demekle güven oluşmaz. Güven artırıcı adımlar atılmalı ve bunu özellikle iktidar yapmalıdır. Kayyum uygulamalarının yasal zeminde düzenlenmesi, Kobani davasında yargılanan isimlerin serbest bırakılması gibi adımlar, toplumsal güveni güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.

"GECİKME, SÜRECE OLAN İNANCI DAHA DA ZAYIFLATIR"

Meclis’te yürütülen komisyon çalışmalarına da değinen Oluç, barış sürecine ilişkin ikinci aşamaya geçildiğini belirterek, “Komisyonun dinleme aşaması bitmek üzere. Şimdi Meclis’e ve ihtisas komisyonlarına tavsiyelerde bulunulacak. Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, infaz ve yerel yönetim kanunlarında değişiklikler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DEM Partili Oluç, sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemelerin gecikmeden yapılması gerektiğini belirterek, “Umarız Meclis genel kurulu ve ihtisas komisyonları Kasım ayında bu konuda adım atar. Gecikme, sürece olan inancı daha da zayıflatır” diye konuştu.