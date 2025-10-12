Bu sözler Bahçeli'yi kızdırır: DEM Parti sürecin sonuçlanacağına inanların oranını açıkladı

Bu sözler Bahçeli'yi kızdırır: DEM Parti sürecin sonuçlanacağına inanların oranını açıkladı
Yayınlanma:
DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, Diyarbakır’da düzenlenen “Barış Süreçlerinde Basın ve Medya’nın Rolü” panelinde yaptığı konuşmada, toplumun sürecin sonuçlanacağına dair inancın yüzde 40 seviyelerinde kaldığını belirtti.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Barış Süreçlerinde Basın ve Medya’nın Rolü” başlıklı panelde konuşan DEM Parti Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç, toplumun barış sürecine olan yaklaşımı ve Meclis’te yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YÜZDE 40 SEVİYELERİNDE KALDI

MHP Lideri Bahçeli'nin başlattığı sürecin kamuoyu araştırmalarına göre toplumun yüzde 70 ila 75’inin başarıya ulaşmasını istediğini ancak sürecin sonuçlanacağına dair inancın yüzde 40 seviyelerinde kaldığını belirtti.

DEM Parti'nin İmralı iddiasına CHP'den yanıt: Anlaşma söz konusu değilDEM Parti'nin İmralı iddiasına CHP'den yanıt: Anlaşma söz konusu değil

İnsanlar barışın olmasını istiyor ancak bunun gerçekleşeceğine dair güven duymuyor” sözlerini kullanan Oluç, bu durumun temelinde güven eksikliğinin yattığını söyledi. Güvenin artırılması için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Oluç, “Topluma sadece ‘bize güvenin’ demekle güven oluşmaz. Güven artırıcı adımlar atılmalı ve bunu özellikle iktidar yapmalıdır. Kayyum uygulamalarının yasal zeminde düzenlenmesi, Kobani davasında yargılanan isimlerin serbest bırakılması gibi adımlar, toplumsal güveni güçlendirebilir” ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Kayyum atamalarından AKP seçmeni de rahatsız - BBC News Türkçe

"GECİKME, SÜRECE OLAN İNANCI DAHA DA ZAYIFLATIR"

Meclis’te yürütülen komisyon çalışmalarına da değinen Oluç, barış sürecine ilişkin ikinci aşamaya geçildiğini belirterek, “Komisyonun dinleme aşaması bitmek üzere. Şimdi Meclis’e ve ihtisas komisyonlarına tavsiyelerde bulunulacak. Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, infaz ve yerel yönetim kanunlarında değişiklikler yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DEM Partili Oluç, sürecin ilerlemesi için yasal düzenlemelerin gecikmeden yapılması gerektiğini belirterek, “Umarız Meclis genel kurulu ve ihtisas komisyonları Kasım ayında bu konuda adım atar. Gecikme, sürece olan inancı daha da zayıflatır” diye konuştu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar
Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz
Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz
Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum
Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum