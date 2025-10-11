DEM Parti'nin İmralı iddiasına CHP'den yanıt: Anlaşma söz konusu değil

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak beş kişilik bir heyetin, İmralı'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor

"KOMİSYONUN İMRALI’YA GİTMESİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GÜNDEM OLUŞMAMIŞTIR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iddialara ilişkin açıklama yaptı. Komisyonun gündemine dahi İmralı ziyaretine ilişkin bir konunun gelmediğini kaydeden Emir, şunları ifadeleri kullandı:

"Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir."