DEM Parti'nin İmralı iddiasına CHP'den yanıt: Anlaşma söz konusu değil

Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'nın Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin İmralı’ya gitmesinin planlandığı açıklamasına, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den yalanlama geldi. Emir, İmralı ziyaretinin komisyonun gündemine dahi gelmediğini bildirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, katıldığı bir televizyon programında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak beş kişilik bir heyetin, İmralı'yı ziyaret edeceğini iddia etmişti.

murat-emir-pervin-buldan.jpg

Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyorKomisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor

"KOMİSYONUN İMRALI’YA GİTMESİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR GÜNDEM OLUŞMAMIŞTIR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iddialara ilişkin açıklama yaptı. Komisyonun gündemine dahi İmralı ziyaretine ilişkin bir konunun gelmediğini kaydeden Emir, şunları ifadeleri kullandı:

"Komisyonun İmralı’ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir. Daha öncesindeki komisyon toplantılarımızda veya komisyon toplantılarına hazırlık olmak üzere Sayın Meclis Başkanı'nın başkanlığında Grup Başkanvekilleri olarak yaptığımız toplantıların hiçbirinde İmralı’ya gidiş gündem yapılmadı. Bu konuyla ilgili olarak Meclis Başkanı herhangi bir görüş alma ihtiyacına girmedi. Komisyonun gündeminde İmralı’ya gitmek yoktur. Ve böyle bir tartışma olmamıştır. Böyle bir anlaşma hiçbir şekilde söz konusu değildir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
Siyaset
Rutkay Aziz'den sanatçıların gözaltına alınmasına sert tepki: İmamoğlu için net konuştu
Rutkay Aziz'den sanatçıların gözaltına alınmasına sert tepki: İmamoğlu için net konuştu
Numan Kurtulmuş Pakistan'a gidecek
Numan Kurtulmuş Pakistan'a gidecek