Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor

Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor
Yayınlanma:
Bahçeli'in terör örgütü PKK lideri Öcalan'la "yüz yüze görüşülmeli" çağrısının ardından adaya giden DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor... Pervin Buldan katıldığı yayında komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan süreç, yeni bir aşamaya geldi.

TBMM çatısı altında teröre çözüm bulmak için kurulan komisyonun İmralı'yı ziyaret etmesini talep eden DEM Parti'nin teklifi Bahçeli tarafından desteklenirken atılacak adımlar ve komisyondan kimlerin adaya gideceği merak konusu oldu.

KOMİSYONDAN İMRALI'YA KİMLERİN GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Devlet Bahçeli, süreç komisyonu üyelerinin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı dinlemesini önerdi, "Yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Öcalan'la görüşen İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan 'Öcalan- komisyon' görüşmesine dair açıklama yaptı.

Buldan katıldığı yayında, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Grubu bulunmayan partilerden gitmek isteyen var mı bu konuda bir netlik yok." dedi.

DEM PARTİ'NİN ÖCALAN ZİYARETİNİN DETAYLARI NETLEŞİYOR

"Komisyonun İmralı heyetinde kimler olacak?" sorusunun odağında bulunan TBMM Başkanı ve 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş'un da Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceğini de yanıtlayan Buldan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öcalan'ın İmralı'ya gelecek isimlere ilişkin beyanını açıklayan Buldan şu yanıtı verdi:

"Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey hiç gündem olmadı, Öcalan da bunu ifade etmedi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Türkiye
Antalya'da toprak kaydı: 2 katlı bina tahliye edildi
Antalya'da toprak kaydı: 2 katlı bina tahliye edildi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı