Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı ile başlayan süreç, yeni bir aşamaya geldi.

TBMM çatısı altında teröre çözüm bulmak için kurulan komisyonun İmralı'yı ziyaret etmesini talep eden DEM Parti'nin teklifi Bahçeli tarafından desteklenirken atılacak adımlar ve komisyondan kimlerin adaya gideceği merak konusu oldu.

KOMİSYONDAN İMRALI'YA KİMLERİN GİDECEĞİNİ AÇIKLADI

Devlet Bahçeli, süreç komisyonu üyelerinin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan'ı dinlemesini önerdi, "Yüz yüze görüşme sağlamalı, mesajlar ilk ağızdan alınmalı" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasının ardından Öcalan'la görüşen İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan 'Öcalan- komisyon' görüşmesine dair açıklama yaptı.

Buldan katıldığı yayında, "Grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin İmralı’ya gitmesi planlanıyor. Bize verilen bilgi bu şekilde. Grubu bulunmayan partilerden gitmek isteyen var mı bu konuda bir netlik yok." dedi.

DEM PARTİ'NİN ÖCALAN ZİYARETİNİN DETAYLARI NETLEŞİYOR

"Komisyonun İmralı heyetinde kimler olacak?" sorusunun odağında bulunan TBMM Başkanı ve 'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş'un da Öcalan ile görüşüp görüşmeyeceğini de yanıtlayan Buldan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öcalan'ın İmralı'ya gelecek isimlere ilişkin beyanını açıklayan Buldan şu yanıtı verdi:

"Sayın Numan Kurtulmuş’un adaya gitme ihtimali yok. Böyle bir şey hiç gündem olmadı, Öcalan da bunu ifade etmedi."