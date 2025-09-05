Bu kulis kasırga yaratacak! 15 Eylül’e günler kala iktidarın en tehlikeli senaryosunu açıkladı

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin, Ankara 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilerek il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve yerlerine kayyum heyeti atanmasının yankıları sürerken gözler, 15 Eylül’de görülecek CHP Kurultayı davasına çevrildi. Ankara kulisleri hareketlenirken gazeteci Murat Yetkin, konuşulan senaryoları köşesine taşıdı.

“EN TEHLİKELİ KULİS”

CHP’ye ilişki konuşulan kulisler dikkat çekerken Ankara’da konuşulan siyasi yıkım senaryoları arasında en tehlikeli olanı “İstanbul İl Başkanlığının görevden uzaklaştırılması örneği 2023 CHP Kurultayının iptali davasına uygulanır. Bunun anlamı yargı süreci devam ederken yönetimi “tedbiren” görevden uzaklaştırmaktır.” ifadeleriyle aktarıldı.

“Buradaki açık, CHP’de Özgür Özel yönetiminin “Mutlak butlan” yani yapılmamış sayılma talebinin görüşüleceği 15 Eylül’e dek ihraç mekanizmasını çalıştırarak kilit isimlerin parti üyeliğini, tıpkı Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi, savunma alınıp kesin karar verilmeden önce “tedbiren” düşürmesidir” denilen yazıda, “Davacılardan biri tedbir kararı başvurusu yapar, ya da yaptırılır” ifadelerine yer verildi.

MAHKEME 15 EYLÜL’Ü BEKLEMEYEBİLİR

Mahkemenin CHP Kurultayı dava tarihi 15 Eylül’ün beklenmeden harekete geçebileceğine dikkat çekilen yazıda, Ankara 42’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, daha önce Lütfü Savaş’ın “tedbiren” başvurusunu, yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle geri çevirdiği hatırlatılırken “Ancak CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılması kararını “yeterli kanıt” sayarsa, CHP yönetimini kanun karşısında hareketsiz bırakma yolu açılır” denildi.

Türkiye’nin gözü 15 Eylül’e çevrilmişken aktarılan kulis bilgisinde “Mahkeme, 15 Eylül’ü de beklemeden CHP yönetimini “tedbiren” görevden alıp, yerine Tekin örneğindeki gibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu “tedbiren” atayabilir” ifadeleri yer aldı.

“CHP MAHKEME KARARLARI ÜZERİNDEN BÖLÜNÜR”

Mahkemenin Kemal Kılıçdaroğlu yerine başka bir ismi atama ihtimali de tartışılırken yazıda bu konuya ilişkin de bir paragraf açıldı ve “Gazeteci Nagehan Alçı’nın Hikmet Çetin ile görüşmesinden, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyareti ardından ortaya atılan “kayyım” senaryolarını reddettiğini, kayyımı partiye “sokmamak için kapıda nöbet tutacağını” söylediğini okuyoruz. Son günlerde kuliste bir İlhan Kesici söylentisi de fısıldanıyor. Ancak “Bay Kemal” formülü öne çıkıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhur İttifakı iktidarının mahkeme kararlarına bağlı beklenti senaryoları ise şu şekilde aktarıldı:

"– Özel yönetimi daha fazla karşı-hamle yapmadan “tedbiren” CHP’nin başından uzaklaştırılırsa,

– Mahkeme Kılıçdaroğlu ve ekibini CHP’nin başına getirirse,

– CHP’deki iç gerilim, Genel Merkez binasına sokmamaya çalışmaktan başlayarak patlarsa,

– Kılıçdaroğlu’nun bu saatten sonra, yeniden saf değiştirenler olsa da CHP’yi artık bir bütün olarak yönetemeyeceği görünür hale gelirse,

– Özel ve ekibi kopup yeni bir parti kurar, 47 yıl sonra ilk defa 2024’te birinci parti olmuş CHP mahkeme kararları üzerinden bölünür."

“Bu senaryolara güvenenler, toplumda ve ekonomide ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini hafifsiyorlar.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, “CHP İstanbul kararının dövize kurunu yine sıçratmaması için ilk gün 5 milyar dolar satıldığının duyulmasından sonra Merkez Bankası döviz rezervinin rekor düzeye ulaştığı haberi, bunu gösteriyor.” denildi.

ERKEN SEÇİM SENARYOSU

Ankara’da konuşulan bir senaryoya daha dikkat çekilen yazıda, “Ekonomik krizden kısa zamanda çıkma ihtimali zayıf olduğuna göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, hazır CHP bölünmüş, muhalefet yatağa düşmüşken 2026 ilkbaharında baskın seçime gider mi? Bu senaryoya karşı çıkanlar, Erdoğan’ın 2028 seçimlerine çeyrek kala, belki de DEM Partiden “Terörsüz Türkiye” desteği alma ümidiyle TBMM’den erken seçim kararı çıkartıp o zaman yeniden aday olma ihtimali varken şimdi bu riske gitmeyeceğini söylüyorlar.” ifadelerine yer verildi.

4 Eylül’de yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ana gündem maddesinin Suriye ve SDG olduğunun medyaya sızdığı bilinirken yazıda, “Bu da bizi Ankara’daki bir başka tehlikeli senaryoya getiriyor: Türkiye’nin hem kuzeyi hem güneyinde sıcak savaşın yayılma ihtimali artıyor. İyi haber alan bir kaynağım, geçenlerde Erdoğan’ın yaptığı 81 ilde sığınak yapımının 120 günde tamamlanacağı açıklamasına dikkatimi çekti; 2026 başında hazır olması isteniyor yani. Mahkeme kararları üzerinden yapılan CHP’yi “hizaya getirme” hesapları Türkiye’nin geleceğinde “serbest seçimlerin” bulunup bulunmayacağına dek uzanıyor yani. Umarım yazdıklarımın hiçbiri gerçek olmaz. Tehlikeli olan, ateşle oynamak anlamına gelen budur çünkü.” ifadeleri kullanıldı.

