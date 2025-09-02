Bu kez de gerici doktor poz verdi! Hastası paylaştı: Meğer tişört giyeni muayene edebiliyormuş

Teşhirci denilerek muayene edilmeyen genç kadın giydiği kıyafetleri paylaşarak yaşadığı hakareti göstermişti. Bu kez de gerici doktor poz verdi! Kot pantolon ve tişört giyen genç kadın hastasını muayene etmeyi reddeden Göz Doktoru Hasan Hüseyin Uysal, meğer tişört giyeni muayene edebiliyormuş. Hastası paylaştı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Konya'da Meram Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Doktoru ve İHH ile Konya Başkanı Hasan Hüseyin Uysal'ın genç kadın hastasını teşhircilikle suçlayıp muayene etmemesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Genç kadın ise Hasan Hüseyin Uysal'ın anlam verilemeyen suçlamasının ardından giydiği kıyafetleri paylaşarak uğradığı hakareti ortaya koydu. Genç kadının üzerinde kot pantolon ve kolsuz bir tişört olduğu görülürken sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Konya Valiliği ve Sağlık Bakanlığı Doktor Hasan Hüseyin Uysal hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

bu-kez-de-gerici-doktor-poz-verdi-hastasi-paylasti-meger-tisort-giyeni-muayene-edebiliyormus-2.jpg

Soruşturma sürecinin bittiğine dair açıklama gelmeyen Uysal'ın görevine devam ettiği tshirt giyen hastası tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafla ortaya çıktı.

BU KEZ DE GERİCİ DOKTOR POZ VERDİ! HASTASI PAYLAŞTI...

Kamuoyunun tüm tepkisine rağmen Hasan Hüseyin Uysal’ın görevinin başında olduğu ve hasta bakmaya devam ettiği ortaya çıktı.

bu-kez-de-gerici-doktor-poz-verdi-hastasi-paylasti-meger-tisort-giyeni-muayene-edebiliyormus-5.jpg

Bir dönem Diriliş Postası Gazetesi’nde çalışan Gazeteci Cengiz Çetinkaya, Hasan Hüseyin Uysal’ı hastanedeki polikliniğinde ziyaret ederek fotoğraf paylaştı. Uysal’a muayene olduğu anları kareleyen Çetinkaya, o anlara ilişkin şu notu düştü:

“Dr. Hasan Hüseyin Uysal hocam görevinin başındadır...”

bu-kez-de-gerici-doktor-poz-verdi-hastasi-paylasti-meger-tisort-giyeni-muayene-edebiliyormus-3.jpg

MEĞER TİŞÖRT GİYENİ MUAYENE EDEBİLİYORMUŞ

Genç kadını teşhirci olmakla suçladığı gün kendi üzerinde de kolları dirseğinin üzerinde tişört bulunan Hasan Hüseyin Uysal'ın kıyafet tercihinin değişmemesi dikkat çekerken kendisine muayeneye gelen Çetinkaya'nın da aynı tarzda giyinmesi dikkat çekti.

yeni-proje-97.jpg

Kadın hastasını muayene etmeyi kot pantolon ve kolsuz bir tişört giymesi sebebiyle reddeden Uysal'ın kendisi gibi tişört giyenleri muayene edebiliyor olması gözlerden kaçmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

