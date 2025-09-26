BTK'dan USOM açıklaması! O haberler yalanlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı basın yayın organlarında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) – Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yasa dışı sorgu yapıldığına ilişkin haberler asılsızdır” denildi.

BTK ayrıca, “USOM’dan gözaltına alınan hiç kimse yoktur” ifadesini kullanarak, kamuoyuna yansıyan bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı. Açıklamada, “USOM’un tespit ettiği bir olay ve ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreçler hakkında kasıtlı olarak yalan haber yapılmıştır” denilerek, yanlış bilgilendirme yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

Kurum, “Yalan haber yapanlar ve yayanlar hakkında Siber Güvenlik Kanunu gereğince suç duyurusunda bulunulacaktır” bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını da paylaşan BTK'nın X hesabındaki paylaşımı şöyle:



Başsavcılık açıklaması aşağıdaki şekildedir:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşların kişisel bilgilerine (ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası vb.) erişim sağlamak amacıyla “sowix” isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edilmiştir.

7545 sayılı Kanun’a muhalefet ile kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak ve bilişim sistemlerine girme suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 3’ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında 26.09.2025 tarihinde dört ilde eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmelerine ilişkin işlemler Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülmekte olup, soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.