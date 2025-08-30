Böylesi görülmedi! Sahibinden gizlice arsasına cami yaptılar kimse de yıkamıyor

Yalova’nın Termal ilçesinde yaşanan akılalmaz olayda, 2005 yılında satın aldığı arsasını geçtiğimiz günlerde satmaya karar veren bir vatandaş, arazisine gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Arsanın tam ortasına inşa edilen camiyi gören vatandaş gözlerine inanamadı. Belediye ruhsat vermediği halde site yönetimi, yıllar önce müftülükten aldığı ‘izin belgesi’ni gerekçe göstererek sorumluluk üstlenmedi. Belediye, yıkım için bütçenin olmadığını kaydederken Müftülük ise ‘Camii bizim değil’ dedi. Arsa sahibi, ne camiyi yıkabiliyor ne de arsasını satabiliyor.

BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMAMIŞ!

Avukat Abdullah Memiş, müvekkilinin uzun süredir arsaya uğramadığını fakat elde ettikleri bilgilere göre caminin en az 6-7 yıldır bu arsanın üzerinde olduğunu ifade etti. Memiş, belediyenin caminin yıkılması için site yönetimine yazı gönderdiğini fakat site yönetiminin sorumluluk almadığını ifade ederek “Site yönetimi geçmiş yıllarda müftülükten alınan izin belgesini gerekçe gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre, belediye yetkilisi ise caminin kendilerinden herhangi bir ruhsat almadığını, elektrik ve su için de belediyeye başvuru yapılmadığını, elektriğin muhtarlık üzerinden sağlanmış olabileceğini belirtti.

“DİYANET’TEN FETVA BEKLİYORUZ”

Caminin elektrik ve suyu var fakat ne inşaat ruhsatı ne de Diyanet onayı bulunuyor. Avukat Abdullah Memiş, müvekkilinin mağduriyetini aktararak “Müvekkilim maddi olarak sıkıştığı için arsasını satmak istiyor ama üzerinde kaçak cami var. Kendisinin yapmadığı bir caminin yıkımını neden üstlensin? Belediye bütçe yok diyor, site yönetimi de ne cevap veriyor ne de yıkmaya yanaşıyor. Konu cami olunca herkes de çekiniyor muhtemelen. Açıkça müvekkilimin mülkiyet hakkı ihlal edilmiş durumda ve kendi mülkiyetini kullanamaz hale geldi.” ifadelerini kullandı.

“Konunun çözümü için el atmanın önlenmesi davası açacağız. Kullanıldığı süre boyunca da kullanıma bağlı olarak ecrimisil davası açacağız. Açıkça kaçak yapının inşa edilmesinde belediyenin ihmali olduğu anlaşılmaktadır.” sözlerini sarf eden Memiş, “Son olarak buradan Diyanet İşleri Başkanlığından da bu konu ile ilgili olarak fetva beklemekteyiz. Başkasının mülkiyeti üzerinde rızası olmaksızın kaçak olarak cami yapmak caiz midir?” dedi.

