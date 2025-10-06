Böyle tesadüf tüyler ürpertti! 14 yıl önce öldü sanılmıştı: 14 yıl sonra aynı yerde hayatını kaybetti

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Kaplıca Caddesi’nde 2011 yılında bisikletli bir kişi kamyonun altına kalarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin Durmuş Çıplak olduğu zannedilirken oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu ifade etti.

BALIK AVINDAN DÖNÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cenaze, işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Evinde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu açığa çıktı.

14 YIL SONRA AYNI YERDE HAYATINI KAYBETTİ!

Bu olaydan 14 yıl sonra, 86 yaşındaki Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, geçtiğimiz gün 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Çıplak’ın cenazesi, Behlülbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.