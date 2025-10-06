Böyle tesadüf tüyler ürpertti! 14 yıl önce öldü sanılmıştı: 14 yıl sonra aynı yerde hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Konya’nın Ilgın ilçesinde 14 yıl önce bisiklet kazası geçirerek hayatını kaybeden kişiyle karıştırılan ve evinin önünde ağıtlar yakılırken balık avından dönünce hayatta olduğu ortaya çıkan Durmuş Çıplak (86), 2 ay önce aynı yerde bisikletten düşerek yaralandı. Çıplak, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle dün hayatını kaybetti.

Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Kaplıca Caddesi’nde 2011 yılında bisikletli bir kişi kamyonun altına kalarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin Durmuş Çıplak olduğu zannedilirken oğlu Ahmet Çıplak da yüzü tanınmayacak haldeki ceset üzerinde yaptığı teşhiste ölen kişinin babası olduğunu ifade etti.

14-yil-once-kazada-olen-kisiyle-karistir-949271-281858.jpg

BALIK AVINDAN DÖNÜNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cenaze, işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Evinde ağıtlar yakılırken Durmuş Çıplak balık avından dönünce, ölen kişinin başkası olduğu açığa çıktı.

14-yil-once-kazada-olen-kisiyle-karistir-950101-282088.jpg

14 YIL SONRA AYNI YERDE HAYATINI KAYBETTİ!

Bu olaydan 14 yıl sonra, 86 yaşındaki Çıplak, aynı caddede bisikletiyle seyir halindeyken kasisten geçerken dengesini kaybederek düştü ve yaralandı. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Çıplak, geçtiğimiz gün 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

"Yan baktın" dediler 5 yaşındaki Yıldırım'ı öldürdüler"Yan baktın" dediler 5 yaşındaki Yıldırım'ı öldürdüler

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI!

Çıplak’ın cenazesi, Behlülbey Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak:DHA

