Bolu'da yunus polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki polis memuru Talha Uluadaoğlu hayatını kaybetti.

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi.

Kaza, Ankara-Zonguldak kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde meydana geldi. 67 AEY 538 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan 28 yaşındaki Talha Uluadaoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Uluadaoğlu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uluadaoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uluadaoğlu’nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Mengen İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Talha Uluadaoğlu’nun, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yunus polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Şanlıurfa’da yıkım sırasında facia: Yıkılan çatının altında kalan işçi yaşamını yitirdiŞanlıurfa’da yıkım sırasında facia: Yıkılan çatının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

