Bolu'da şok eden operasyon: Evden çıkanlar polisi bile şaşırttı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde, kaçak tarihi eserlerin bulunduğunu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi.

EVDE YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında evde detaylı bir arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 adet obje bulundu. Ele geçirilen materyallere jandarma tarafından el konuldu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sonucunda evde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.