Boğaz'da kaybolan Rus yüzücü için şok iddia! Bilerek yanlış yöne mi yüzdü?

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na yaklaşık 2 bin 800 sporcu katıldı. Yüzücüler, Kanlıca Vapur İskelesi’nden başlayarak Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na kadar yüzdü.

Yarışın ardından Rus yüzücü ve antrenör Nikolai Andreevich Svechnikov’un finişe ulaşmadığı fark edildi. İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı. Svechnikov’un yarışmadan bir gün önce İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’ndaki bir otele yerleştiği öğrenildi.

Rus yüzücü yarıştan önce sabah otel görüntülendi.

RUS YÜZÜCÜYÜ UYARAN TÜRK ORTAYA ÇIKTI

Yarışa katılan amatör yüzücü ve inşaat mühendisi Hayati Şamiloğlu, kayıp haberi basına yansıyınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak önemli bir bilgi paylaştı. Şamiloğlu, yarış sırasında Svechnikov’u gördüğünü ve yanlış yöne gittiği için defalarca seslenerek uyardığını söyledi.

Şamiloğlu’nun ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Kuzguncuk İskelesi’nden alındı. Svechnikov’u en son gördüğü noktaya götürülen Şamiloğlu’nun verdiği koordinatlar resmi kayıtlara geçirildi.

Nikolai Svechnikov. Fotoğraf: X

İNGİLİZCE OLARAK YANIŞ YÖNE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay günü Kandilli İskelesi’nde konuşan Şamiloğlu, yarışta farklı renklerde bonelerle üç grup yüzücü olduğunu, Svechnikov’un muhtemelen yeşil boneli ikinci grupta yer aldığını belirtti.

Şamiloğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bu yüzücüyle denizin ortasında karşılaştık. Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere ‘bro bro’ diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona ‘Wrong way’ yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim.”

"BEN NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM, DER GİBİ..."

Svechnikov’un verdiği tepkiyi anlatan Şamiloğlu, “Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama ‘Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma’ der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü” dedi.

Svechnikov’un “akıntıya kapılmış olabileceği” iddialarını da değerlendiren Şamiloğlu, şunları ifade etti:

"O gün Boğaz’da fazla akıntı yoktu. Rüzgar, sert değildi, akıntı da fazla yoktu. Zaten Boğaz’daki akıntı da fazla olsa en kötü ihtimalle güneye doğru sürüklenirsiniz. Öyle alabora olmak, akıntının suyun altına çekmesi falan Karadeniz’de olduğu gibi burada söz konusu değil"

"YÖNÜNÜ ŞAŞIRMIŞ BİR HALİ YOKTU"

Svechnikov’un yönünü şaşırmış gibi görünmediğini belirten Şamiloğlu, şunları dile getirdi:

"Her yıl yönünü şaşıran çok yüzücü oluyor ama genellikle görevli tekneler onları uyarıyor. Bu yüzücünün o görevli teknelerin görüntüsünden çıkmış olması bir tuhaf. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu"

Yarışta kullanılan çip sisteminin yetersizliğine de değinen Şamiloğlu, “Bunlar yalnızca yüzücülerin suya giriş anı ile karaya çıktığı anı hesaplıyor. Daha gelişmiş çipler kullanılmalı” dedi.

Geçmiş yarışlarda da yönünü şaşıran yüzücülere yardım ettiğini anlatan Şamiloğlu, “Ama bu kişi uyarmama rağmen rotasını değiştirmedi” ifadesini kullandı.

Svechnikov’un kaybolacağına ihtimal vermediğini belirten Şamiloğlu, şunları söyledi: