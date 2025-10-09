Bodrum'da kazanan belli oldu: 10 bin Euro Avusturya-Almanya ortaklığına gitti

Bodrum'da kazanan belli oldu: 10 bin Euro Avusturya-Almanya ortaklığına gitti
Bodrum Uluslararası Film Festivali sona erdi, 10 bin Euro’luk ödül "Beyaz Salyangoz" filmine gitti. Avusturya-Almanya ortak yapımı film, "En İyi Film" seçildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Uluslararası Film Festivali (BIFF), ödül töreniyle sona erdi.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Kos Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Uluslararası Film Festivali, Bodrum Nurol Kültür Merkezi’nde yapılan kapanış töreni ile bitti.

bodrumda-kazanan-11zon.jpg

15 ÜLKEDEN 19 FİLM

Altı gün boyunca altı farklı mekanda düzenlenen festivalde 15 ülkeden 19 film 34 gösterim ve sinema sektöründen onlarca uluslararası konuğun katılımıyla gerçekleştirilen soru-cevap ve atölye çalışmaları ile binlerce sinemasevere ulaştı.

EN İYİ FİLME 10 BİN EURO ÖDÜL VERİLDİ

Uluslararası yarışma seçkisinde öne çıkan yapımlardan yönetmenliğini Alexandros Voulgaris’in yaptığı Yunanistan yapımı Margo filmi jüri özel ödülüne layık görüldü.

En İyi Film ödülü ise ödül heykelciğinin yanı sıra 10 bin Euro ödüle hak kazanan, yönetmenliğini Elsa Kremser ve Levin Peter’ın yaptığı Avusturya- Almanya yapımı Beyaz Salyangoz filmine verildi.

bodrumda-kazanan-belli-oldu-11zon.jpg

Kaynak:DHA

