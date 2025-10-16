Bodrum’da 24 kaçak göçmen yakalandı!
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan lastik bottaki 24 kaçak göçmen yakalandı. Motor arızası sebebiyle sürüklenen lastik bottaki 19 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde lastik bir botta kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
EKİPLER 24 KAÇAK GÖÇMENİ YAKALADI!
14 Ekim günü saat 00.20 sıralarında alınan bilgiyle harekete geçen ekipler, fiber karinalı lastik botu durdurdu ve aralarında 7 çocuğun bulunduğu 24 kaçak göçmeni yakaladı.
19 KAÇAK GÖÇMEN DE KURTARILDI !
Sahil Güvenlik ekipleri, aynı tarihte, saat 07.10 sıralarında ise, yine Bodrum açıklarında motor arızası sebebiyle durarak sürüklenen lastik botun içinde bulunan 8’i çocuk 19 kaçak göçmeni de kurtardı.
GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ!
Kıyıya çıkarılan göçmenler, ekipler tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi
