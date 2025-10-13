Iğdır'da Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma:
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 insan kaçakçısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Kars'a giden Ö.A. idaresindeki hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen Ö.A. ve İ.Ç. yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve İ.Ç. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

MUĞLA MERKEZLİ TEFECİLİK OPERASYONU

Muğla, Antalya ve Batman'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:AA

