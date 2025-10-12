Şişme botla ülkeye girdiler! Hatay’da 26 kaçak göçmen yakalandı

Şişme botla ülkeye girdiler! Hatay’da 26 kaçak göçmen yakalandı
Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, şişme botla ülkeye giriş yapan 26 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Sahili’nde, geçtiğimiz gece saatlerinde bir grup kaçak göçmenin şişme botla ülkeye giriş yaptığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 kişi tutuklandıGöçmen kaçakçılarına operasyon: 10 kişi tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2025-10-12-at-12-28-59.jpeg

BAĞ VE BAHÇELERDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI!

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle, sahil ve çevresinde bulunan bağ ve bahçelerde arama çalışması yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 26 Suriyeli gözaltına alındı.

26 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK!

Yakalanan kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği iletildi.

Kaynak:DHA

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Pompalı tüfekle ateş açtılar
Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz
Özgür Özel: Erdoğan'a helal olan bize haram olamaz
Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum
Osmaniye’de depremzedeler isyan etti: Lağım pisliğinden oturamıyorum