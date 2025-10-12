Şişme botla ülkeye girdiler! Hatay’da 26 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Meydan Sahili’nde, geçtiğimiz gece saatlerinde bir grup kaçak göçmenin şişme botla ülkeye giriş yaptığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 kişi tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

BAĞ VE BAHÇELERDE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI!

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle, sahil ve çevresinde bulunan bağ ve bahçelerde arama çalışması yaptı. Ekipler tarafından yapılan aramalar sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 26 Suriyeli gözaltına alındı.

26 GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK!

Yakalanan kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği iletildi.