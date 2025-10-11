Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Hatay ve Adana'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hatay merkezli 2 ilde yürütülen göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.2-ildeki-gocmen-kacakciligi-operasyonund-957816-284463.jpg

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki ve teknik takip sonucu göçmen kaçakçılarının kimliklerini tespit etti.

2-ildeki-gocmen-kacakciligi-operasyonund-957822-284463.jpg

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet güçleri, 7 Ekim'de Hatay ve Adana'da 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

2-ildeki-gocmen-kacakciligi-operasyonund-957820-284463.jpg

Ekiplerin adreslerdeki aramalarında göçmen kaçakçılığına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandıHatay'da kaçak göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı

5 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Farklı adreslerde ülkeye kaçak yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmeni de yakalayan ekipler, 1 dürbün, 103 bin 500 TL ve 605 dolar ele geçirdi.2-ildeki-gocmen-kacakciligi-operasyonund-957812-284463.jpg​​​​​​​

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

