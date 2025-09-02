Böcek davasında karar açıklandı: CHP'li Belediye Başkanı beraat etti

2024 yerel seçimlerinde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı olan CHP'li Burcu Köksal, görevi devralmış, belediyede gizli dinleme ve izleme cihazları bulunduğunu söylemişti.

Köksal'ın o sözleri sonrasında “suç uydurma ve iftira” suçlarından hakkında dava açılmıştı.

BÖCEK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Köksal hakkında bugün karar duruşması yapıldı.

Duruşmada Köksal'ın avukatları son savunmalarını yaptı. Mahkemede savcılık makamı Köksal'ın cezalandırılmasını istese de mahkeme Köksal hakkında kararını verdi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI BERAAT ETTİ

Kocatepe Gazetesi'nden Burcu Aydın'ın haberine göre; bugün sabah görülen üçüncü duruşmada, sanık Burcu Köksal’ın avukatları son savunmalarını yaptılar. Cumhuriyet Savcısı sanığın üzerine atılı “iftira atma” ve “suç uydurma” suçlarından cezalandırılması mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme Başkan Köksal’ın üzerine atılı her iki suçun unsurları oluşmadığından beraatına hükmetti.

MAKAM ODASINDA BÖCEK İDDİASI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminden kısa bir süre sonra ortaya attığı başkanlık makam odasında dinleme cihazı, böcek ve kamera olduğu iddiası Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Konu hakkında ulusal düzeyde yayın yapan medya kuruluşlarının canlı bağlantılarına katılan Başkan Köksal’ın iddiaları doğrultusunda Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, soruşturma sonunda Köksal’ın, hakkında “suç uydurma ve iftira” suçlarından soruşturma açılması talep edilmişti. Dönemin AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Menteş de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan şikâyetçi olmuştu.

BAŞKAN KÖKSAL: SİYASİ AÇIKLAMA YAPTIM

24 Haziran 2025 Perşembe günü görülen ilk duruşmada ifade veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, hakkındaki suçlamaları reddederken iddialarla ilgili açıklamalarında kimseyi suçlamadığını, aktif siyaset yaptığını, konuşmalarının da siyasi olduğunu söylemişti.

Köksal, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve YÜNTAŞ A.Ş. Genel Müdürü Kemal Doğan’ın beyanları üzerine söz konusu açıklamayı yaptığını kimseyi itham etmediğini ifade etmişti.

İKİNCİ DURUŞMADA ŞİKAYETÇİ ESKİ İL BAŞKANI DİNLENMİŞTİ

Başkan Köksal, 4 Temmuz 2025 Cuma günü görülen ikinci duruşmaya katılmayıp üç avukatı tarafından temsil edilirken ikinci duruşmada Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ile Yüntaş A.Ş. Genel Müdürü Kemal Doğan tanık olarak dinlenmişti. Her iki tanığın çelişen beyanları dikkat toplamıştı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi propaganda döneminde AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı olan Hüseyin Menteş, Başkan Köksal’dan şikâyetçi olup davaya katılım talebini bildirirken duruşmada ifade verdi. Menteş, "Başkan Köksal’ın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçildikten sonraki süreçte iddiaları üzerine ‘Biz AK Parti olarak öyle bir şey yapmadık. İspat etmekle mükellefsiniz. Öyle bir şey yapmamız mümkün değil." ifadelerini partinin haftalık basın toplantısında dile getirdiğini, bu ifadelerini içeren basın açıklaması yazılı olarak tüm yayın organlarına ilettiklerini söylemişti.

Başkan Köksal’ın, medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarında, "Sayın Başkan telefon bağlantısı ile katıldığı yayında hakkımda bana iftirada bulunmuştur. Olayla ilgili olarak şahsıma ‘Cinayet mahalline ilk giden katildir' ifadesini kullanmıştır. Sonuç olarak Afyonkarahisar Belediye binasında böcek vb. görüntüleme, dinleme cihazı olmadığı ortaya çıktı.” ifadelerini kullanmıştı.

İkinci duruşmanın sonunda şikâyetçi Hüseyin Menteş ve avukatı sanık Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan şikâyetçi olduklarını ve cezalandırılmasını talep ederken Cumhuriyet Savcısı sanık Burcu Köksal’ın cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarlayıp, sanık avukatlarına savunma süresi verilmişti.