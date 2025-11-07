Böbrek taşı sandı bebek çıktı! 9 ay hamile kalan kadının ruhu bile duymadı

Yayınlanma:
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki öğretmen Rebecca Johnson, bir sabah şiddetli sırt ağrısıyla uyandığında bunun eski yatağından kaynaklandığını veya siyatik ağrısı olduğunu düşündü. Ancak hastaneye gittiğinde, doktorların "böbrek taşı döküyorsun" dediği sancıların aslında doğum sancısı olduğu ve 9 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca hayatının şokunu yaşadı.

Eylül ayında yaşanan inanılmaz olay, Johnson'ın sabah okula gittiğinde ağrılarının dayanılmaz bir hal almasıyla başladı. Yürüyemez hale gelen ve sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hisseden öğretmen, böbrek taşı şüphesiyle eşiyle birlikte acil servise koştu. Hastanede, bacaklarından bir anda sıvı boşaldığını hisseden Johnson ve doktorlar bunun idrar olduğunu düşündü. Ancak tuvalete oturduğunda, içinde bir şeylerin hareket ettiğini fark etti. O sırada hemşirelerin "Bu bir kafa!" çığlığı her şeyi değiştirdi.

103661699-15265763-image-a-6-176.jpg

O an anlaşıldı ki, gelen sıvı idrar değil, doğum suyunun gelmesiydi ve Johnson, hamile olduğunu bilmeden doğum yapıyordu. Washington Post'a konuşan Johnson, "O an beynimde büyük bir panik yaşadım" derken, eşinin ise beti benzi atmıştı.

"GİZLİ GEBELİK"

Bu sürpriz doğumun arkasında, tıp dilinde "gizli gebelik" olarak bilinen ve nadir görülen bir durum yatıyordu. Bu durumda kadınlar, adet görmeme, kilo alma, mide bulantısı gibi tipik hamilelik belirtileri yaşamadıkları için doğuma kadar hamile olduklarını anlamayabiliyorlar.

Johnson da tam olarak bu durumu yaşamıştı. Henüz bir yaşındaki ikinci kızını yeni doğurduğu için adet görmüyordu. Son hamileliğinden kalan kiloları veremediğini ve yorgun olduğunu düşünüyordu. Hatta her ihtimale karşı yaptığı iki hamilelik testi de negatif çıkmıştı. Johnson, "Aklıma bir kez bile hamilelik ihtimali gelmedi" dedi. Uzmanlar, Johnson'ın sahip olduğu polikistik over sendromu (PCOS) gibi durumların "gizli gebelik" riskini artırdığını belirtiyor.

103661691-15265763-image-a-7-176.jpg

"BU BİR MUCİZE"

Yıllarca kısırlık tedavisi gören ve ilk kızları Clara'ya tüp bebek yöntemiyle kavuşan çift için bu doğum, inanılmaz bir mucize oldu. İkinci kızları Cecilia'ya 2024'te doğal yolla ve sürpriz bir şekilde hamile kalan aile, şimdi üçüncü kızları Carlee Evangeline'i kucaklarına aldı. Hiçbir doğum öncesi bakım almamasına rağmen bebek, 3.4 kg ağırlığında ve sapasağlam bir şekilde dünyaya geldi.

103653757-15265763-image-a-5-176.jpg

Johnson, duygularını, "Bize doğal yolla çocuğumuz olamayacağı söylenmişti. İkincisi bir lütuftu, bu üçüncüsü ise düpedüz bir mucize" sözleriyle ifade etti. Hikayesinin kısırlık sorunu yaşayan diğer ailelere umut olmasını dilediğini belirten anne, "Hayatımızın hikayesinin bu olmasından daha güzel bir şey düşünemiyorum" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

