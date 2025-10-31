Bisiklet kavgasında ruhsatsız silahla cinayet

Bisiklet kavgasında ruhsatsız silahla cinayet
Yayınlanma:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bisiklet hırsızlığı iddiası üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan Haydar Murat Abacı hayatını kaybetti, şüpheli F.K. gözaltına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki kişi arasında bisiklet hırsızlığı iddiası nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile vurulan 29 yaşındaki Haydar Murat Abacı hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi 347'nci Sokak'ta meydana geldi.

BİSİKLET HIRSIZLIĞI İDDİASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Haydar Murat Abacı ile 24 yaşındaki F.K. arasında bisiklet hırsızlığı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sırasında F.K., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Abacı'ya ateş etti.

Komşuların tartışması cinayetle sonlandıKomşuların tartışması cinayetle sonlandı

KURŞUN İSABET ETTİ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Kurşunun isabet ettiği Abacı yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HAYDAR MURAT ABACI KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abacı, hastaneye nakledildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da iş cinayeti! Kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdiSakarya'da iş cinayeti! Kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan F.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

