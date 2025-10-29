Sakarya'da iş cinayeti! Kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesi'nde, yol yapım çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında Nafiz Özkul isimli işçi, yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul'un, yol yapımı sırasında kullanılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düşmesiyle gerçekleşti.

Iğdır'da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi!Iğdır'da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saat süren çalışmalar yürüttü. Çalışmaların sonunda Nafiz Özkul'a ulaşıldı ancak yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

isci-3.jpg

Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Türkiye
Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücüye ödül
Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücüye ödül
İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu
İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına boğuldu
Şanlıurfa'da cenazede 'park' kavgası: 9 yaralı
Şanlıurfa'da cenazede 'park' kavgası: 9 yaralı