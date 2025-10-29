Sakarya'da iş cinayeti! Kuyuya düşen işçi yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, Akyazı Beldibi Mahallesi'nde özel bir inşaat firmasında çalışan Nafiz Özkul'un, yol yapımı sırasında kullanılan yaklaşık 30 metre derinliğindeki temel kuyusuna düşmesiyle gerçekleşti.
Iğdır'da iş cinayeti: 1 işçi yaşamını yitirdi!
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve Can Arama Kurtarma ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında yaklaşık 3 saat süren çalışmalar yürüttü. Çalışmaların sonunda Nafiz Özkul'a ulaşıldı ancak yapılan kontrollerde işçinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kuyudan çıkarılan Özkul'un cenazesi, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)